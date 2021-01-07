"عقارات الدولة" توقع مذكرة تفاهم مع صندوق دعم المشاريع بـ"المالية"

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بهدف تعزيز التعاون وإتاحة الفرص للقطاع الخاص في المشاريع التنموية

أبرمت الهيئة العامة لعقارات الدولة، مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية؛ بهدف تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إتاحة الفرصة للقطاع للاستثمار في المشاريع التنموية، والقطاعات المندرجة تحت الصندوق والتي تشمل قطاعات التعليم، والرعاية الصحية والتطوير العقاري للمشاريع الكبرى.

وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أنّ المذكرة تجسد منهجية الهيئة نحو أهمية تعزيز التكامل والشراكة بين كافة مكونات المنظومة الحكومية وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة، مبينًا أن المذكرة تؤطر التعاون المشترك بين الهيئة والصندوق، بما يسهم في تحفيز برامج التنمية في القطاعات ذات الصلة، ورفع جاذبية الاستثمار في مدن المملكة، بما ينعكس إيجابًا على العديد من المحاور التنموية والاقتصادية وخلق العديد من الفرص الوظيفية.

وبيّن أنّ الهيئة والصندوق يسعيان من خلال المذكرة لتحقيق عدّة أهداف، منها المساهمة في تمويل مشاريع التطوير العقاري لمنظومة عقارات الدولة، ويشمل ذلك المباني والمشاريع الخدمية المتكاملة، وفقًا لسياسات التمويل المعتمدة من قبل الصندوق، إضافةً إلى تأهيل القطاع الخاص وتعريفهم بالمتطلبات المالية والفنية وآلية تقييم الطلبات وكذلك توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات النوعية من خلال توفير الأرض والفرصة والقرض.

يذكر أن الهيئة العامة لعقارات الدولة تُعنى بالحفاظ على عقارات الدولة، وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية، مع تحقيق القيمة المثلى لعقارات الدولة واستثمارها. ويُعنى صندوق دعم المشاريع بدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأسمال قدره عشرة مليارات ريال سعودي، ويركز بدوره على توفير دعم لتمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري الكبرى.الهيئة العامة لعقارات الدولة