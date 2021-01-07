قرقاش: طوينا صفحة الخلاف الخليجي مع قطر

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، أن صفحة الخلاف الخليجي طوُيت، وذلك في مؤتمر صحفي حول مخرجات قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مدينة العلا السعودية.

وقال قرقاش: "سعداء بأننا قلبنا صفحة هذه الأزمة ونتطلع إلى مستقبل مجلس التعاون والإمارات تعمل على تنفيذ اتفاق العلا"، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف الوزير الإماراتي: "نحتاج إلى بناء ثقة بين الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وقطر.

وتابع: "الإمارات ستفتح صفحة جديدة وتؤسس لمرحلة مقبلة حتى لا تقع أزمات أخرى سواء كبيرة أو صغيرة.

كما أشار إلى أن الإمارات ترى أن قرار التضامن الخليجي صحيح، وهذه الأزمة وإن لم تكن الأولى إنما كانت الأعمق.

كانت القمة الخليجية الـ41، التي سُميّت "قمة قابوس والشيخ صُباح، أكدت الثلاثاء الماضي على وحدة الصف وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.

كما شددت في بيانها الختامي على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج. وتم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذلك مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي- وقتذاك- إن "القمة وجهت رسالة للعالم مفادها أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن الحكمة قادرة على تجاوز كل ذلك والعبور بالمنطقة إلى بر الأمان".

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.