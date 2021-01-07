باتمان والفايكينج "ذو القرنين".. أطرف المشاهد في ليلة حصار الكونجرس

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

لم تخلُ أحداث الفوضى الدراماتيكية التي أمست عليها الولايات المتحدة الأمريكية، إثر اقتحام مئات من أنصار الرئيس المُنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، من بعض المشاهد الطريفة التي استقطبت الأنظار بعيدًا عن مشاهد العنف والكرّ والفرّ بين ما وُصِفوا بـ"مُثيري الشغب المتمردين" وعناصر الشرطة.

ففي مشهد أثار دهشة العديد من المتظاهرين في مقرّ الكونجرس، ظهر شخص بوجه مطلي بالعلم الفيدرالي، ووشوم على الجسد، مُرتديًا قلادة وقبعة من الفرو وخوذة بقرنين .

ووفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن المتظاهر غريب المظهر أمريكي من أصل إيطالي يُدعى جيك أنجيلي، ويبلغ من العمر 32 عامًا، ويُعرف بين أتباعه باسم قنون شامان.

شبّهه البعض بـ"الفايكينج"، وهو مصطلح يطلق على الشعوب الجرمانية المنتمين للمناطق الإسكندنافية، الذين هاجموا السواحل البريطانية و‌الفرنسية وأجزاء أخرى من أوروبا، في الفترة من أواخر القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر، وفق صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية.

وسبق أن تظاهر في ولاية أريزونا في احتجاجات مُناهضة لما يزعُم ترامب بأنها "انتخابات مسروقة"، بما في ذلك المظاهرات خارج مركز فرز الأصوات بمقاطعة ماريكوبا.

ويعتقد أنجيلي أن "هناك شبكات سرية تتحكم في العالم، من أعداء ترامب ومتحرشين بالأطفال"، بحسب الصحيفة الإيطالية.

كما ظهر أحد الأشخاص مُرتديًا زي باتمان أو "الرجل الوطواط"، بردائه الأسود وقناعه الشهيرين، ما أثار سخرية رواد التواصل الاجتماعي.

وتحت هاشتاجات #باتمان و#الكونجرس و#أمريكا، أبدى نشطاء عرب عبر تويتر سخريتهم من ذلك الشخص. فغرّد أحدهم: " حتى باتمان حاول ينقذ ترامب ليلة أمس".

وتندّر آخر: "باتمان ينقذ مبني الكونجرس من المتظاهرين".

وغرّد ثالث: "يا حي عليكم حي .... باتمان أهو جي".

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