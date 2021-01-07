أخبار عاجلة

أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله -
مدبولي يلتقي وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية -
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية -
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده -
بريطانيا تترقب "الأسوأ" وتراهن على التطعيم الجماعي لمواجهة الوباء -
مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب -
جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك -
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات -
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب -
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"نصابين الفيسبوك".. ضبط عاطلين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

Print
"نصابين الفيسبوك".. ضبط عاطلين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة "نصابين الفيسبوك".. ضبط عاطلين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

مصراوي Masrawy

12:13 م الخميس 07 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطلين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والاستيلاء على أموالهم بأسلوب المغافلة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات.. ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (مواطنين) بسابقة تعرفهما على أحد الأشخاص من خلال إحدى الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بالمستلزمات الطبية، واتفقا على التقابل معه بدائرة القسم لشراء كمية من القفازات والكمامات الطبية مقابل مبلغ مالى، وعقب وصولهما للمكان المتفق عليه حضر شخصان يستقلان سيارة غافلهما واستوليا منهما على حقيبة يد بداخلها المبلغ المالى المشار إليه وفرا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلين– لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما (سلاح أبيض– مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، وحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، كما أضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

شبكة عيون الإخبارية