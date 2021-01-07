أخبار عاجلة

أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله -
مدبولي يلتقي وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية -
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية -
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده -
بريطانيا تترقب "الأسوأ" وتراهن على التطعيم الجماعي لمواجهة الوباء -
مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب -
جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك -
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات -
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب -
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خميس ماطر في الباحة.. حالة تستمر حتى 7 مساء

Print
خميس ماطر في الباحة.. حالة تستمر حتى 7 مساء خميس ماطر في الباحة.. حالة تستمر حتى 7 مساء
الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية

خميس ماطر في الباحة.. حالة تستمر حتى 7 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، وتساقط البرد.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.الباحة أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب

مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب

جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك

جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك

غلق 4 محالّ وضبط 5000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض

غلق 4 محالّ وضبط 5000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض

"الحصيني" موضحاً: هذا سبب هطول الثلوج على بللسمر

"الحصيني" موضحاً: هذا سبب هطول الثلوج على بللسمر

شبكة عيون الإخبارية