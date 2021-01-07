خميس ماطر في الباحة.. حالة تستمر حتى 7 مساء

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الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية، وتساقط البرد.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.الباحة أمطار