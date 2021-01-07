أخبار عاجلة

أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله -
مدبولي يلتقي وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية -
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية -
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده -
بريطانيا تترقب "الأسوأ" وتراهن على التطعيم الجماعي لمواجهة الوباء -
مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب -
جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك -
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات -
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب -
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"فاو": ارتفاع الغذاء العالمية خلال ديسمبر

Print
"فاو": ارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال ديسمبر "فاو": ارتفاع الغذاء العالمية خلال ديسمبر
للشهر السابع على التوالي على جميع الأغذية الرئيسية

ارتفعت الأغذية العالمية خلال ديسمبر للشهر السابع على التوالي، مع ارتفاع أسعار جميع فئات الأغذية الرئيسية -باستثناء السكر- خلال الشهر الماضي؛ وفقًا لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" ونقلته "رويترز" الخميس.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة "الفاو"، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 107.5 نقاط خلال ديسمبر، مقارنة مع المتوسط المعدل البالغ 105.2 نقاط خلال نوفمبر.

ووصل متوسط المؤشر خلال عام 2020 إلى 97.9 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال ثلاثة أعوام، مقارنة مع زيادة العام السابق البالغة 3.1%، ولا يزال مستوى الارتفاع أقل من ذروته التاريخية البالغة 25% خلال 2011.

وعلى النقيض، تراجع متوسط أسعار السكر بنحو 0.6% خلال ديسمبر، وحقق مؤشر أسعار السكر ارتفاعًا بنحو 1.1% خلال 2020 مقارنة مع العام السابق له.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تقرير روسي: أسعار المواد الغذائية سترتفع في الوطن العربي خلال 2021

تقرير روسي: أسعار المواد الغذائية سترتفع في الوطن العربي خلال 2021

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 11/1/2021

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 11/1/2021

ارتفاع نسبي في أسعار الأسماك بدمياط.. و"الجمبري" في الصدارة

ارتفاع نسبي في أسعار الأسماك بدمياط.. و"الجمبري" في الصدارة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 10/1/2021

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 10/1/2021

شبكة عيون الإخبارية