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الداخلية ضبط 17710 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

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الداخلية ضبط 17710 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية الداخلية ضبط 17710 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

مصراوي Masrawy

12:56 م الخميس 07 يناير 2021

كتبـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية ضبط عدد 17710 أشخاص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 207 قضايا فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 633 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (17710) أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (17161).. واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال عدد (549) لعدم سداد الغرامة المقررة.

تحرير (633) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (207) قضايا فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1185) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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