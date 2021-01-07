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صور.. الإفراج عن جثامين المعتمرين المصريين بالسعودية وتسليمهم لأسرهم لدفنهم

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صور.. الإفراج عن جثامين المعتمرين المصريين بالسعودية وتسليمهم لأسرهم لدفنهم صور.. الإفراج عن جثامين المعتمرين المصريين بالسعودية وتسليمهم لأسرهم لدفنهم

مصراوي Masrawy

01:35 م الخميس 07 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

غادرت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، جثامين المصريين الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري في ، أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة، وذلك عقب إنهاء سلطات المطار لإجراءات الإفراج عن الجثامين وتسليمهم إلى أسرهم لدفنهم.

وقالت مصادر بقرية البضائع: وصلت الجثامين على الطائرة السعودية القادمة من مطار جدة، وقامت سلطات الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين، بإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثامين، وهم هشام رجب محمد ونجله حازم من قرية الزرقية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وياسمين حامد أحمد عبدالهادي، زوجة مقيم مصري هو أحمد السيد أحمد، وهي من قرية العدوة مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

كان السفير عمرو محمود عباس، صرح بأن القنصلية العامة في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة تابعة لإحدى حملات العمرة، على بعد 310 كم من مدينة تبوك بالسعودية، وعلى متنها 16 مواطناً مصرياً كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

وذكر بيان الخارجية المصرية أن القنصلية في السعودية، تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلى أرض الوطن وللوقوف على ملابسات الحادث، والتواصل مع المصابين لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم.​

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