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"مدفعوش الغرامة".. الداخلية: عرض 549 شخصا على النيابة العامة بسبب عدم ارتداء الكمامة

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"مدفعوش الغرامة".. الداخلية: عرض 549 شخصا على النيابة العامة بسبب عدم ارتداء الكمامة "مدفعوش الغرامة".. الداخلية: عرض 549 شخصا على النيابة العامة بسبب عدم ارتداء الكمامة

مصراوي Masrawy

12:57 م الخميس 07 يناير 2021

كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية ضبط عدد 17710 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (17161)؛ وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال عدد (549) لعدم سداد الغرامة المقررة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (17710) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (17161).. وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال عدد (549) لعدم سداد الغرامة المقررة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

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