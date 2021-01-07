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"جثة داخل جوالين"..الداخلية تكشف لغز العثور على جثة داخل مصرف بالدقهلية

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"جثة داخل جوالين"..الداخلية تكشف لغز العثور على جثة داخل مصرف بالدقهلية "جثة داخل جوالين"..الداخلية تكشف لغز العثور على جثة داخل مصرف بالدقهلية

مصراوي Masrawy

12:52 م الخميس 07 يناير 2021

كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقتل تاجر ماشية بالدقهلية وسرقته، كما تمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بغياب زوجها ( تاجر ماشية ) عقب خروجه من مسكنهما وبحوزته مبلغ مالى لشراء بعض رؤوس الماشية ، والعثور فى وقت لاحق على جُثته داخل جوالين بمياه أحد المصارف المائية بإحدى القرى ومصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم والعثور بداخل الجوالين على هاتفه المحمول (مُهشم).

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية.. وتوصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (تاجر ماشية - مُقيم بذات الدائرة) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة ، وقرر أنه نظراً لكونه مديناً للمجنى عليه بمبلغ مالى ( قيمة شراء ماشية منه) ومطالبة المجنى عليه المُستمرة له بسداده ، عقد العزم على التخلص منه والإستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية ، وأضاف أنه بتاريخ الواقعة وحال تواجد المجنى علية برفقته بحظيرة الماشية الخاصة به قام بمباغتته والتعدى عليه بالضرب والخنق مما أودى بحياته وإلإستيلاء على (مبلغ مالى) كان بحوزته والتخلص من جثته وهاتفه المحمول عقب إتلافه بالمصرف المائى محل العثور .

كما تم بإرشاد المتهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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