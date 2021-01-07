تحرير 6217 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

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مصراوي Masrawy

كتب ـ علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم اعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 6217 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1965 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 199 مخالفة السير بدون تراخيص، 59 مخالفة شروط التراخيص، 22 مخالفة موقف عشوائى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .