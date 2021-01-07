أخبار عاجلة

أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله -
مدبولي يلتقي وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية -
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية -
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده -
بريطانيا تترقب "الأسوأ" وتراهن على التطعيم الجماعي لمواجهة الوباء -
مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب -
جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك -
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات -
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب -
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تحرير 6217 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

Print
تحرير 6217 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية تحرير 6217 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

مصراوي Masrawy

12:50 م الخميس 07 يناير 2021

كتب ـ علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم اعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 6217 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1965 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 199 مخالفة السير بدون تراخيص، 59 مخالفة شروط التراخيص، 22 مخالفة موقف عشوائى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

شبكة عيون الإخبارية