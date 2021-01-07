أخبار عاجلة

أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله -
مدبولي يلتقي وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية -
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية -
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده -
بريطانيا تترقب "الأسوأ" وتراهن على التطعيم الجماعي لمواجهة الوباء -
مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب -
جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك -
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات -
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب -
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عودة الأمطار وانتشار الضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

Print
عودة الأمطار وانتشار الضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة عودة الأمطار وانتشار الضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

مصراوي Masrawy

12:55 م الخميس 07 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة بداية من غد الجمعة 8 يناير وحتى الأربعاء 13 يناير 2021.

وجاء ذلك على النحو التالي:

الجمعة 8 يناير:

شبورة مائية كثيفة صباحا تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت 9 يناير:

شبورة مائية كثيفة صباحا تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 10 يناير:

أمطر خفيفة 30% تقريبا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين 11 يناير:

أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحا تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 12 يناير:

شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء 12 يناير

شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واختتم بيان الأرصاد، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق.​

136664854_10222939841819762_3166671463254203197_n

78636f3fca.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

شبكة عيون الإخبارية