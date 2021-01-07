الجيزة: غلق وتشميع 13 مركزًا للدروس الخصوصية بالبدرشين والحوامدية والدقي والطالبية وبولاق

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت محافظة الجيزة غلق وتشميع 13 مركزًا للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز خلال حملات تم شنها تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة مراكز الدروس الخصوصية.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في بيان اليوم الخميس، إن مراكز الدروس الخصوصية التي تم غلقها واقعة بأحياء الدقي والطالبية وبولاق الدكرور والهرم ومراكز البدرشين والحوامدية وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية.

ولفت إلى أن المراكز التي تم غلقها شملت 4 سناتر للدروس الخصوصية بمركز البدرشين وهم سنتر المستقبل بعمارة يحي القمبشاوي وسناتر الصفوة و H.M والشروق و2 سنتر للدروس الخصوصية بشارع تيتو بالحوامدية و3 سناتر بحي الطالبية وهم البسملة والعراقي وبين الجناين و2 سنتر بحي الدقي وهم البسملة وآخر بشارع حسين واصف بميدان المساحة وسنتر بشارع الشهيد أحمد حمدي بالمنشية بحي الهرم وسنتر التوني بحي بولاق الدكرور.

وناشد راشد، الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة ضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب ليتم فورًا غلقه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله مضيفًا أن وزارة التربية والتعليم أعدت وسائل متطورة تحقق الاستفادة التعليمية القصوى للطلاب بدلاً من التردد على مراكز الدروس الخصوصية.​