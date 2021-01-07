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مصراوي Masrawy

الرياض - (د ب أ):

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الخميس، تدشين الجواز الصحي وذلك لمن أكمل تطعيمات اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بين وزير الصحة ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عبدالله شرف.

وقال شرف إن الجواز الصحي يصدر عند استكمال الجرعة الثانية من لقاح كورونا وإدخالها في أنظمة وزارة الصحة في ثوان حيث يظهر مباشرة من خلال تطبيق "توكلنا".

وأكد أن المملكة العربية السعودية تعد من أوائل الدول التي تصدر الجواز الصحي.

وكان وزير الصحة قد تلقى اليوم الجرعة الثانية من لقاح فايزر-بيونتيك، كما تلقى رئيس "سدايا" الجرعة الأولى من اللقاح.