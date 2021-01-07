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قطاع السجون يوجه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجن الاستئناف

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قطاع السجون يوجه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجن الاستئناف قطاع السجون يوجه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجن الاستئناف

مصراوي Masrawy

12:49 م الخميس 07 يناير 2021

كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجه قطاع السجون قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجن الإستئناف، إستمراراً لتقديم الرعاية الطبية لنزلاء السجون.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.. فقد قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى (سجن الاستئناف) لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء .؛ حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.. حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء

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