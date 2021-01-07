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تحرير 18 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة في الإسكندرية

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تحرير 18 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة في الإسكندرية تحرير 18 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:43 م الخميس 07 يناير 2021

الإسكندرية- محمد عامر:

شن حي غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، حملة مكبرة على المنشآت والمطاعم والمحال، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد "كوفيد– 19".

وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، أن الحملة أسفرت عن تحرير 18 غرامة فورية 50 جنيهًا، لعدم ارتداء الكمامة بالمقاهي والمحال التجارية والعامة.

وشددت رئيس الحي، في بيان لها اليوم، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واستخدام الكمامات الواقية وأجهزة قياس الحرارة، والأكواب ذات الاستخدام الواحد حفاظًا على سلامة المواطنين.

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