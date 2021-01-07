غرق تلميذة سقطت في مسقى مائي بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقيت تلميذة مصرعها غرقًا، اليوم الخميس، عقب سقوطها في مسقى مائي بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جرجا، إخطارًا من مستشفى جرجا العام بوصول "منار. ض" 9 أعوام تلميذة وتقيم بناحية الجواهين دائرة المركز جثة هامدة.

وأفادت والدتها "سيدة. م" 33 عامًا ربة منزل، أنه أثناء تواجد ابنتها رفقتها بأرض زراعية بذات الناحية، انزلقت قدماها وسقطت داخل مسقى مائي، ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.