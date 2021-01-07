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بسبب الدروس.. إيقاف معلمين بمدرسة خاصة وإحالتهما للنيابة بالإسكندرية

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بسبب الدروس.. إيقاف معلمين بمدرسة خاصة وإحالتهما للنيابة بالإسكندرية بسبب الدروس.. إيقاف معلمين بمدرسة خاصة وإحالتهما للنيابة بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:22 م الخميس 07 يناير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إيقاف اثنين من المعلمين بإحدى المدارس الرسمية لغات بإدارة شرق التعليمية 3 أشهر عن العمل، مع إحالتهما للنيابة الإدارية، بعد ثبوت إعطائهم دروس خصوصية للطلاب داخل المدرسة يوم الجمعة، رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

جاء ذلك بناء على المذكرة المعروضة من محمد سعد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، والتي تضمنت إعطاء المعلمين دروس خصوصية داخل مدرسة خاصة تابعة لإدارة شرق التعليمية.

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