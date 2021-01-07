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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ويطمئن على شبكات الأكسجين

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بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ويطمئن على شبكات الأكسجين بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ويطمئن على شبكات الأكسجين

مصراوي Masrawy

12:20 م الخميس 07 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، سير العمل بمستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بحي غرب، للتأكد من توافر الأكسجين وانتظام العمل بالمستشفى، بالإضافة إلى توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج المستجد.

بدأ محافظ أسيوط، جولته بتفقد مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بحي غرب والتقى الدكتورة منال محمود مدير المستشفى، واستمع إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا.

كما تفقد المحافظ، قسم الأشعة وغرف العناية المركزة والمتوسطة والقسم الداخلي وشبكات الأكسجين، واطمئن على توفر كميات من الأكسجين والأسطوانات بالمستشفى، وجميع الخدمات المقدمة للمرضى وتوافر الأكسجين بالغرف والتوسع في شبكات الأكسجين، خاصة بعد تطوير المستشفى ورفع كفاءتها بتكلفة تجاوزت 32 مليون جنيه.

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