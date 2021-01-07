بتكلفة مليار جنيه.. الانتهاء من تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان "صور"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

انتهت الحكومة من تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية 1.050 مليار جنيه، وتشغيله تجريبيًا بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليصبح المحور جاهزًا للافتتاح الرسمي خلال الفترة القادمة في إطار افتتاح 4 محاور هي (عدلي منصور ببني سويف وسمالوط بالمنيا وقوص بقنا وكلابشة بأسوان).

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية منذ عام 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل من 100كم إلى 25 كم بين المحور والآخر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث كانت المسافات البينية قبل عام 2014 بين محاور النيل 100 كم وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

ويبلغ طول المحور 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 14 عملا صناعيا (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وترتكز أهمية هذا المحور التنموي في ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة - أسوان) الزراعي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي (القاهرة - أسوان) وكذلك المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي بالإضافة إلى خدمة قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.​