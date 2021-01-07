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أكاديمية للطيران تجتاز شهادة الأيزو للسلامة والصحة المهنية

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أكاديمية مصر للطيران تجتاز شهادة الأيزو للسلامة والصحة المهنية أكاديمية للطيران تجتاز شهادة الأيزو للسلامة والصحة المهنية

مصراوي Masrawy

12:19 م الخميس 07 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

أعلن الطيار عبدالهادي الشقنقيري رئيس أكاديمية للطيران للتدريب، اجتياز الأكاديمية تفتيش شركة SGS المانحة للشهادات الأيزو، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني على اتباع كافة المعايير الدورية والالتزام بتجديد الاعتمادات الدولية.

وأضاف "الشقنقيري"، أن فريق العمل بالاكاديمية لم يدخر أي جهد في اتباع كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح التفتيش.

وأوضح أن رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أن الأكاديمية حصلت على شهادة الأيزو 45001:2018 لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية دون وجود أية ملاحظات.

وأبدى وفد الشركة رضاهم بالعملية التدريبية والإشادة بمجهودات الإدارة العامة للجودة برئاسة المهندس حاتم عبدالحكيم، وقسم السلامة والصحة المهنية برئاسة محمد شبيب، وما تتمتع به الأكاديمية من منظومة تدريب عالية الجودة تضاهي المستويات العالمية.

وتابع الشقنقيري: "تأتي هذه الشهادة تزامناً مع استلام الأكاديمية لأحدث أجهزة الطيران التمثيلي من طراز الإيرباص A320neo ، بالإضافة إلى حصوله اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA ليصبح جاهز لاستقبال تدريب الطيارين بشركات الطيران المختلفة التي تمتلك نفس الطراز"، وهذا يؤكد على ريادة الأكاديمية بين المراكز العالمية المتخصصة في مجال التدريب ومواكبتها لأعلى المقاييس العالمية ".​

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