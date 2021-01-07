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الإفتاء تهنئ علي جمعة بعد تعيينه عضوًا بالنواب

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الإفتاء تهنئ علي جمعة بعد تعيينه عضوًا بالنواب الإفتاء تهنئ علي جمعة بعد تعيينه عضوًا بالنواب

مصراوي Masrawy

10:58 ص الخميس 07 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

هنأت دار الإفتاء المصرية، الشيخ علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، بتعيينه عضوا بمجلس النواب.

وجاء في بيان الإفتاء: "تتوجه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بخالص التهنئة، للدكتور علي جمعة -عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية السابق- على الثقة الغالية للرئيس عبدالفتاح ، بتعيينه عضوًا بمجلس النواب".

واستكملت: "راجين الحق -سبحانه وتعالى- أن يعينه على استكمال مشوار العطاء والإنجاز الذي لم ينقطع يومًا عنه، فلا يزال فارسًا نبيلًا في سبيل خدمة والمؤسسة الدينية والخطاب الديني الرشيد في مجالاته المختلفة، وفي الخدمة المجتمعية الراقية، والعمل الإنساني العام.. سدد الله خطاه وأعانه على ما أقامه فيه".

يذكر أنه وفقا لقانون مجلس النواب، فإنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس؛ أي 28 عضوًا، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس.​

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