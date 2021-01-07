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.. ذعر وصراخ في الكونجرس لحظة اقتحام أنصار

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بعض الأعضاء رفعوا أسلحتهم قبيل إخلاء المبنى

بالفيديو.. ذعر وصراخ في الكونجرس لحظة اقتحام أنصار ترامب

يُظهر هذا الفيديو اللحظات الأولى بعد قيام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد باقتحام مبنى الكونجرس خلال جلسة المصادقة على فوز الرئيس جو بايدن.

وحسب وسائل إعلام أمريكية؛ فقد سادت حالة من الفوضى داخل المبنى، وسادت حالة من الذعر والصراخ داخل القاعة الرئيسية، وقد انبطح الأعضاء المتواجدون بالداخل أرضًا للاحتماء.

وكشفت بعض الصور كيف وقف بعض أعضاء مجلس النواب رافعين أسلحتهم الشخصية، استعدادًا للدفاع عن زملائهم إذا ما تم اقتحام القاعة.

كما يُظهر آخر كيف تم إخلاء أعضاء الكونجرس من المبنى بعد تهديد بوجود قنبلة؛ وذلك قبيل دقائق من دخول أنصار ترامب إلى قاعات المبنى.

بالفيديو.. ذعر وصراخ في الكونجرس لحظة اقتحام أنصار ترامب

مبنى الكونجرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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