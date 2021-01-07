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رئاسة الحرمين تعلن عن عدد من الوظائف لذوي الإعاقة البصرية

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رئاسة الحرمين تعلن عن عدد من الوظائف لذوي الإعاقة البصرية رئاسة الحرمين تعلن عن عدد من الوظائف لذوي الإعاقة البصرية
إيماناً منها بقدرات ومواهب هؤلاء الأشخاص وقياماً بواجبها الاجتماعي

رئاسة الحرمين تعلن عن عدد من الوظائف لذوي الإعاقة البصرية

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفر عدد من الوظائف للمكفوفين، وذلك إيماناً منها بقدرات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وقياماً بواجبها الاجتماعي في الاستفادة من طاقات هذه الفئة المعطاءة، وإسهاما منها في دمجهم مع المجتمع.


وتأتي هذه المبادرة من الرئاسة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، وحرصاً منه على العناية بهذه الفئة الغالية ودعمهم، بما يحقق الواجب الوطني والديني تجاه فئة غالية ومهمة في المجتمع.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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