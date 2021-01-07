أخبار عاجلة

أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله -
مدبولي يلتقي وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية -
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية -
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده -
بريطانيا تترقب "الأسوأ" وتراهن على التطعيم الجماعي لمواجهة الوباء -
مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب -
جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك -
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات -
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب -
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

نائب ميركل يحمل مسؤولية أعمال الشغب في واشنطن

Print
نائب ميركل يحمل ترامب مسؤولية أعمال الشغب في واشنطن نائب ميركل يحمل مسؤولية أعمال الشغب في واشنطن

مصراوي Masrawy

12:01 م الخميس 07 يناير 2021

برلين - (د ب أ):

حمل أولاف شولتس، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الأمريكي دونالد المسؤولية عن أعمال الشغب في واشنطن.

وقال شولتس الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الألمانية لشبكة "أر تي إل" الألمانية التليفزيونية اليوم الخميس: "دونالد ترامب يتحمل المسؤولية عمّا حدث هناك.. ترامب حرض الكثير من الأشخاص ولم يتراجع.. من الواضح تماما أنه يتم معايشة ذلك، عندما يصل شعبويون إلى السلطة"، ووصف شولتس اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس الأمريكي بأنه "جائر ومفزع".

وكان ترامب ظهر أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي) أمام أنصاره قبيل جلسة الكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وكرر خلال ذلك اتهاماته بتزوير نتيجة الانتخابات، ودعا أنصاره للتوجه إلى مبنى الكونجرس. واقتحم مشاغبون المبنى. وتم إخلاء قاعات البرلمان بعد ذلك ذلك، ونقل النواب لمكان آمن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده

ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب

ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب

إغلاق تطبيق "بارليه" الذي استخدمه أنصار ترامب في أحداث الكونجرس

إغلاق تطبيق "بارليه" الذي استخدمه أنصار ترامب في أحداث الكونجرس

ميلانيا ترامب: أشعر بالإحباط بعد أحداث العنف بالكونجرس

ميلانيا ترامب: أشعر بالإحباط بعد أحداث العنف بالكونجرس

شبكة عيون الإخبارية