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قرقاش: العلاقات مع ومصر "أعمدة رئيسية" لنا

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قرقاش: العلاقات مع السعودية ومصر "أعمدة رئيسية" لنا قرقاش: العلاقات مع ومصر "أعمدة رئيسية" لنا
قال: الخطوط الحمراء للإمارات هي نفسها لكل الدول الخليجية

قرقاش: العلاقات مع السعودية ومصر

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس: إن العلاقات مع ومصر "أعمدة رئيسية لبلاده".

وأثنى الوزير الإماراتي على المشاركة المصرية في القمة الخليجية، التي استضافتها مدينة العلا السعودية، الثلاثاء؛ وذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي عن مخرجات القمة.

وأضاف قرقاش أن "الإمارات مصممة على تنفيذ اتفاق العلا"؛ مشددًا على ضرورة تعزيز العلاقات ضمن المنظومة الخليجية والعربية.

وقال: "يجمعنا مصير مشترك مع دول الخليج"؛ معتبرًا أن "الخطوط الحمراء للإمارات هي نفسها لكل الدول الخليجية".

ومن جهة أخرى، أعلن قرقاش أن التجارة وحركة التنقل مع قطر ستعود خلال أسبوع من التوقيع على اتفاق العلا.

ووفق "سكاي نيوز" تابع: "عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا؛ سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق. لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة".

وأضاف: "تجاوزنا الأهم وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي يُنظر لها على أنها خلاف البيت الواحد".

وقال قرقاش إن بعض المسائل "أسهل في إصلاحها، وبعضها سيستغرق فترة أطول".

وتابع: "نفتح صفحة جديدة، ولا نريد الوقوع في أزمات كبيرة مثل 2017 ولا صغيرة مثل 2014".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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