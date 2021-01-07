"نصابين الفيسبوك".. ضبط عاطلان لاتهامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطلان بالقاهرة لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مواقع التواصل الإجتماعى والاستيلاء على أموالهم بإسلوب المغافلة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات.. ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (مواطنان) بسابقة تعرفهما على أحد الأشخاص من خلال إحدى الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بالمستلزمات الطبية، واتفقا على التقابل معه بدائرة القسم لشراء كمية من القفازات والكمامات الطبية مقابل مبلغ مالى وعقب وصولهما للمكان المتفق عليه حضر شخصان يستقلان سيارة قاما بمغافلتهما والإستيلاء منهما على حقيبة يد بداخلها المبلغ المالى المشار إليه وقاما بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة ( عاطلان – لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة " ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما ( سلاح أبيض – مبلغ مالى).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، وحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، كما أضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمان وإتهماهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتها إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.