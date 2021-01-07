ربطوه على باب حديدي.. وفد من الداخلية يزور ضحية التنمر بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

زار وفد من قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، قرية "المشاعلة" بأبو كبير، لتقديم الدعم المعنوي وهدية للشاب محمد مصطفى، من ذوي القدرات الخاصة، والذي تعرض للتنمر من قبل شخصين قبل عدة أيام.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لواقعة تنمر على شاب من ذوي القدرات الخاصة، وربطه على باب حديدي بقرية في كفر صقر.

وتبين أن وراء الواقعة كل من: "أ.م" 25 عامًا، و"م.ص" 22 عامًا، نجار مُسلح، وجرى ضبطهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.