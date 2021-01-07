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بالصور.. حملات لمتابعة ارتداء الكمامة بشوارع ومواقف القليوبية

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بالصور.. حملات لمتابعة ارتداء الكمامة بشوارع ومواقف القليوبية بالصور.. حملات لمتابعة ارتداء الكمامة بشوارع ومواقف القليوبية

مصراوي Masrawy

12:07 م الخميس 07 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شن عدد من رؤساء المدن بالقليوبية، اليوم الخميس، حملات على مواقف السيارات والشوارع وأماكن تجمع المواطنين، لمتابعة تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بارتداء الكمامة، حرصًا على سلامة الجميع لمنع انتشار عدوى كورونا.

وقادت المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، حملة على أماكن التجمعات ومواقف السيارات أسفل كوبري قها والمولات التجارية بالتنسيق مع العقيد ناصر الجمال مأمور قسم شرطة قها، والنقيب محمود الصيرفي رئيس شرطة المرافق بقها، وأسفرت الحملة عن تحرير 125 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة.

كما تابع أحمد وزيري، رئيس مدينة طوخ، مواقف السيارات في المدينة وبعض القرى لمتابعة ارتداء الكمامة وفرض غرامات مالية على المخالفين بالاشتراك مع مركز شرطة طوخ ضمن الإجراءات الاحترازية لمقاومة والحد من انتشاره.

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