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مرصد الكهرباء: 18 ألفا و900 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

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مرصد الكهرباء: 18 ألفا و900 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم مرصد الكهرباء: 18 ألفا و900 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

مصراوي Masrawy

12:05 م الخميس 07 يناير 2021

كتب- محمد صلاح:

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الخميس بلغت 18 ألفا و900 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد - في نشرته اليومية - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و200 ميجاوات مقابل 24 ألفا و700 ميجاوات أمس.. مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و 202 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.​

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