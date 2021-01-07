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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مواصلات مصر وقف تشغيل جميع خطوطها على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وقال العميد عباس مراد، متحدث الشركة، إن هذه القرار جاء نتيجة ضعف التشغيل وعدم كفاية المتحصلات لسداد ثمن استهلاك الوقود.

وأضاف مراد، لمصراوي، الخميس: "عندنا مشكلة من ساعة وقف المدارس والجامعات والتشغيل قل جامد".

وتابع متحدث الشركة: "في أيام الإجازات الأمر بيزيد مبيجبش تمن الجاز اللي بيمشي بيه، وعندنا التزامات كتير وفيه مشاكل نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد".

واستطرد: "الموضوع بيوصل شبه الزيرو للإيرادات لو بتعمل 10 رحلات مبتجبش تمن رحلة واحدة خاصة في أيام الإجازات المجمعة".

وأشار إلى أن هذا الأمر تعاني منه العديد من شركات النقل الجماعي خاصة ذات الأتوبيسات الكبيرة.​