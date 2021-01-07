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لهذا السبب.. وقف تشغيل أتوبيسات مواصلات بشكل كامل اليوم وغدا

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لهذا السبب.. وقف تشغيل أتوبيسات مواصلات مصر بشكل كامل اليوم وغدا لهذا السبب.. وقف تشغيل أتوبيسات مواصلات بشكل كامل اليوم وغدا

مصراوي Masrawy

11:57 ص الخميس 07 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مواصلات وقف تشغيل جميع خطوطها على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وقال العميد عباس مراد، متحدث الشركة، إن هذه القرار جاء نتيجة ضعف التشغيل وعدم كفاية المتحصلات لسداد ثمن استهلاك الوقود.

وأضاف مراد، لمصراوي، الخميس: "عندنا مشكلة من ساعة وقف المدارس والجامعات والتشغيل قل جامد".

وتابع متحدث الشركة: "في أيام الإجازات الأمر بيزيد مبيجبش تمن الجاز اللي بيمشي بيه، وعندنا التزامات كتير وفيه مشاكل نتيجة أزمة المستجد".

واستطرد: "الموضوع بيوصل شبه الزيرو للإيرادات لو بتعمل 10 رحلات مبتجبش تمن رحلة واحدة خاصة في أيام الإجازات المجمعة".

وأشار إلى أن هذا الأمر تعاني منه العديد من شركات النقل الجماعي خاصة ذات الأتوبيسات الكبيرة.​

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