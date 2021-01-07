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أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله
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الاثنين 11 يناير 2021 07:48 مساءً
مدبولي يلتقي وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية
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الاثنين 11 يناير 2021 07:48 مساءً
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
-
الاثنين 11 يناير 2021 07:48 مساءً
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده
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الاثنين 11 يناير 2021 07:48 مساءً
بريطانيا تترقب "الأسوأ" وتراهن على التطعيم الجماعي لمواجهة الوباء
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الاثنين 11 يناير 2021 07:48 مساءً
مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب
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الاثنين 11 يناير 2021 07:33 مساءً
جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك
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الاثنين 11 يناير 2021 07:33 مساءً
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
مطبخ هالة - طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكشري بالبيض المدحرج - حلقة 8 ديسمبر مع هالة فهمي
مصر
Al Nahar TV
الخميس 07 يناير 2021 12:12 مساءً
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