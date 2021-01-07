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أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله
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الاثنين 11 يناير 2021 07:48 مساءً
مدبولي يلتقي وزير التموين للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية
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الاثنين 11 يناير 2021 07:48 مساءً
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
-
الاثنين 11 يناير 2021 07:48 مساءً
مندوب مصر الدائم الجديد لدى اليونسكو يقدم أوراق اعتماده
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الاثنين 11 يناير 2021 07:48 مساءً
بريطانيا تترقب "الأسوأ" وتراهن على التطعيم الجماعي لمواجهة الوباء
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الاثنين 11 يناير 2021 07:48 مساءً
مدير "تعليم صبيا": "مشروع ذا لاين" استمرار لعملية التنمية المستدامة والذكية في عدة جوانب
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الاثنين 11 يناير 2021 07:33 مساءً
جامعة الطائف تطلق قريباً برنامج الإشراف الخارجي المشترك
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الاثنين 11 يناير 2021 07:33 مساءً
واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أوكرانية بتهمة التدخل في الانتخابات
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
ديمقراطيو الكونجرس يطرحون رسميًا مشروع قرار لعزل ترامب
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
بريطانيا: نخطط لتطعيم عشرات الملايين ضد كورونا بحلول الربيع
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الاثنين 11 يناير 2021 07:31 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
احنا واحد وهانفضل واحد .. تتجدد التهاني بعيد الميلاد المجيد .. كل عام وانتم بخير
مصر
Al Nahar TV
الخميس 07 يناير 2021 12:12 مساءً
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