سداد مصروفات 105 طلاب ضمن مبادرة مساعدة غير القادرين بجامعة أسيوط

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أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، اليوم الخميس، سداد الرسوم الدراسية لنحو 105 طلاب من ذوي الظروف الصعبة ماديًا واجتماعيًا، وفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد التكافل الاجتماعي ومساعدة كل من يستحق الدعم.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "اكفل طالب علم" والتي أطلقتها كلية التربية منذ 3 أسابيع لمساعدة 200 طالب وطالبة من غير القادرين على سداد الرسوم الدراسية للعام الجامعي 2020/2021.

وقال الدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية بأسيوط، إنه جرى سداد الرسوم الدراسية بعد طرح فكرة المبادرة بشكل خاص من إدارة الكلية، وأن المبلغ المستحق على الطالب الواحد يتراوح مابين 700 إلى 900 جنيه حسب الفرقة التي يدرس بها.

وأشار عميد كلية التربية بأسيوط ، إلى أن تسديد الرسوم الدراسية أو إكمالها للطلاب غير القادرين بعد دعم صندوق تكافل طلاب الكلية والجامعة والتي تتراوح قيمة الدعم المقدم للطلاب ما بين 300 إلى 500 جنيه.

وأضاف النجدي، بأنه على من يرغب في دعم الطلاب غير القادرين التوجه إلى رعاية الشباب بالكلية ومعرفة الحالات المستحقة والحصول على إذن دفع بمبلغ الرسوم، وتسديده في خزينة الكلية والحصول على صورة إيصال الدفع.