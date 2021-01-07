جدة.. أسرة مواطنة تناشد إنقاذها من الكلية المغلقة ونقلها لمستشفى متخصص

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زوجها: قُبلت بمستشفى الملك فهد ولم تنقل حتى الآن بحجة عدم توفر سرير

ناشدت أسرة المواطنة "نافعة بن عبيد السراجي"، المسؤولين في "صحة جدة" ضرورة نقلها إلى مستشفى متخصص داخل المحافظة، بعد أن تعذر مستشفى شرق جدة في إجراء عملية لها لإزالة حصوات في الكلى والحالب؛ فيما لا تزال ترقد على السرير الأبيض بذات المستشفى دون تدخل أو نقلها إلى مستشفى آخر.

وتفصيلاً، قال زوجها "محمد العلوي" في شكوى تلقتها "سبق": "دخلت زوجتي نافعة السراجي لمستشفى شرق جدة في تمام الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين الماضي وبعد الفحص والأشعة تبين وجود حصوات بالكلى والحالب وتسببت في إغلاق الكلية اليمنى تماماً؛ وتم طلب تحويلها من قبل المستشفى إلى مستشفيات جدة في تمام الساعة السادسة مساء من نفس اليوم، غير أن مستشفى الملك عبدالله الموجود في شمال جدة اعتذر عن قبول الحالة، وتم قبول الحالة بمستشفى الملك فهد ولم يتم نقلها إليه حتى الآن بحجة عدم توفر سرير على حد قوله.

وأضاف: "زوجتي منومة حتى الآن ولم يتخذ المستشفى أي إجراء آخر، فيما عدا انتظار توفر سرير في مستشفى الملك فهد بجدة".

وأشار زوجها والذي يعمل في الحد الجنوبي إلى أن التأخر في نقلها إلى مستشفى آخر متخصص قد يتسبب لها في مضاعفات بحسب الأطباء؛ مطالباً مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، توجيه من يلزم بنقلها على وجه السرعة إلى مستشفى متخصص لإنقاذ حالتها.جدة مستشفى شرق جدة