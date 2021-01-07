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أهالي "آل يحيى" بـ"الداير" يناشدون: مقابرنا تنتهك.. أكرموا موتانا

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طالبوا بتسويرها والحصول على حصة من المشاريع التنموية بالمحافظة

أهالي

شكا أهالي جبال آل يحيى بمحافظة الداير بني مالك شرقي جازان، من إهمال المقابر وخصوصًا التي تُجاور الطرق الفرعية في قراهم، وعدم تسويرها لحمايتها، رغم مناشدتهم المتكررة والمستمرة.

وتفصيلًا؛ قال يحيى جبران اليحيوي: "نظرًا لعوامل التعرية ومياه الأمطار مع الزمن؛ زحفت الطرق على المقابر، وأصبحت السيارات والمارة يعبرون من فوق القبور في بعض المقابر، وأصبحنا لا نميّز بين حدود الطريق والمقابر، وأضحت حرمة الموتى تُنتهك".

وطالب المواطن فرحان سالم اليحيوي، بوضع حلول عاجلة ومستديمة للمقابر المجاورة للطرق، لحمايتها وحفظ حرمتها التي كفلتها الشريعة الإسلامية، ونظام الدولة".

وأضاف "اليحيوي" أن جبال آل يحيى تحتوي على عدد من المقابر القديمة وأخرى حديثة، تحتاج كلاهما إلى تسوير، لحماية حرمة الموتى المقبورين بداخلها.

واختتم الأهالي مطالبهم للجهات المسؤولة بالوقوف على معاناتهم المستمرة من نقص الخدمات، والاستماع لشكواهم ومطالبهم؛ منشادين أن تشملهم جميع الخدمات؛ أسوة بباقي القرى والأحياء والمجمعات السكنية في محافظة الداير، والحصول على حصة من الخطط التطويرية والمشاريع التنموية.

أهالي

أهالي

جبال آل يحيى محافظة الداير بني مالك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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