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تسهيلاً واهتماماً بهذه الفئة الغالية.. "شؤون الحرمين" توفر مصاحف للمكفوفين

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تسهيلاً واهتماماً بهذه الفئة الغالية.. "شؤون الحرمين" توفر مصاحف للمكفوفين تسهيلاً واهتماماً بهذه الفئة الغالية.. "شؤون الحرمين" توفر مصاحف للمكفوفين
بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسرِ وسهولة.. وتوفير المصليات وتجهيزها

تسهيلاً واهتماماً بهذه الفئة الغالية..

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصاحف للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وذلك تسهيلاً واهتماماً بهذه الفئة الغالية على المجتمع.
يُذكر أن الرئاسة وفرت لهذه الفئة حزماً من الخدمات التي تضمن التسهيل والتيسير عليهم بما يمكنهم أداء مناسكهم بكل يسرِ وسهولة، من ذلك: توفير المصليات لهم وتجهيزها بكل الخدمات المتوافقة مع متطلبات الأمن الصحي، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير المصاحف الرقمية والمسارات المخصصة لهم، وخدمة العصا البيضاء، وغيرها من الخدمات التي تأتي بدعم وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تجاه هذه الفئة الغالية.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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