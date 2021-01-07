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"هدف" يوقّع اتفاقية تعاون لدعم توظيف المواطنين في خدمة توصيل الطلبات

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"هدف" يوقّع اتفاقية تعاون لدعم توظيف المواطنين في خدمة توصيل الطلبات "هدف" يوقّع اتفاقية تعاون لدعم توظيف المواطنين في خدمة توصيل الطلبات
يأتي ضمن مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط

وقّع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اتفاقية تعاون، لدعم توظيف المواطنين والمواطنات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات.

وتنص الاتفاقية التي وقعها مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، على الاستفادة من برنامج دعم التوظيف؛ حيث يغطي البرنامج جميع المهن والأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص.

وبيّن مدير عام الصندوق، أن دعم التوظيف في نشاط توصيل الطلبات من خلال التطبيقات، يأتي ضمن مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وإيجاد فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة.

وأكد مضي الصندوق في تعزيز فرص التدريب بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص؛ للإسهام في رفع جاهزية القوى الوطنية لسوق العمل وتنمية مهاراتها، بما يضمن الاستدامة والنمو الوظيفي.هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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