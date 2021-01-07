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يستسلم: سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير

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ترامب يستسلم: سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير يستسلم: سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير

مصراوي Masrawy

11:26 ص الخميس 07 يناير 2021

واشنطن - أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، إن قرار إعلان فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية يمثل نهاية أعظم فترة ولاية أولى في تاريخ الرئاسة.

وأضاف ترامب -في بيان نقلته (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الخميس- أنه "على الرغم من أنني أختلف تماما مع نتيجة الانتخابات والحقائق تؤكد ذلك، إلا أنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير الجاري".

وكان الكونجرس الأمريكي قد صادق في وقت سابق اليوم على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب.

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