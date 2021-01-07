جثامين المعتمرين المتوفين في حادث سير بالسعودية تصل مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، جثامين المصريين الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري بالسعودية، أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة.

وأنهت سلطات المطار إجراءات الإفراج عن الجثامين وتسليمهم إلى أسرهم لدفنهم.

وقالت مصادر بقرية البضائع، إن الجثامين وصلت على الطائرة السعودية القادمة من مطار جدة، وقامت سلطات الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين، بانهاء إجراءات الإفراج على الجثامين، وهم هشام رجب محمد، ونجله حازم من قرية الزرقية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وياسمين حامد أحمد عبدالهادي، زوجة مقيم مصري هو أحمد السيد أحمد، وهي من قرية العدوة مركز ههيا بمحافظة الشرقية.

وانتظرت أسر الضحايا أمام أبواب قرية البضائع بالمطار لاستقبال الجثامين، وقال أحد أفراد أسرة هشام رجب محمد المتوفي بحادث العمرة، إن الحزن يخيم على البلد منذ الإعلان عن الحادث، وعزائنا الوحيد أنهم كانوا في طريقهم للعمرة، مؤكدا أن هشام ونجله الذي لم يتجاوز الأربع سنوات كان لهم مكانة في أسرتهم ويتمتعون بسمعة طيبة.

كان السفير عمرو محمود عباس، صرح أن القنصلية العامة في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة تابعة لإحدى حملات العمرة، على بعد 310 كم من مدينة تبوك بالسعودية، وعلى متنها 16 مواطناً مصرياً كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات، وذكر بيان الخارجية المصرية أن القنصلية في السعودية، تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلى أرض الوطن وللوقوف على ملابسات الحادث، والتواصل مع المصابين لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم.​