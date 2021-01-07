"أمانة الجوف" ترفع 242 ألف طن نفايات ومخلفات خلال عام‎

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"الحموان": سحب 512 سيارة تالفة من الطرقات بعد انقضاء المهلة

رفعت الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة الجوف خلال العام الميلادي 2020، قرابة 112466 طنا من النفايات في نطاق الأمانة والبلديات التابعة، كما تم رفع 129872 من الأنقاض ومخلفات البناء بالشوارع والساحات.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أنه تم سحب 512 سيارة تالفة من الطرقات بعد انقضاء مهلة إشعار ملاكها، مشيراً إلى عمل 1449 كادرا بشريا في الإدارة العامة للنظافة مدعومين بـ305 معدات وآليات حديثة.

يذكر أن أمانة الجوف دشنت في وقت سابق الغرفة الموحدة للرقابة والتحكم في إدارة النفايات. وتستهدف الغرفة رفع جودة خدمات النظافة ومراقبة وقياس مستوى الأداء من خلال استخدام التقنيات الحديثة إلى جانب متابعة بلاغات الرقم الموحد 940.

وتشمل تقنيات وأنظمة الغرفة استخدام قياس مؤشرات الأداء لمستوى النظافة KPI's ، ومتابعة ومراقبة معدات النظافة من خلال تطبيقات نظام التتبع AVL ونظم المعلومات الجغرافية GIS، وإنشاء قواعد البيانات في عمليات الرصد الميداني، واستخدام التطبيقات الحديثة في جمع وعرض مؤشرات الأداء.

أمانة منطقة الجوف