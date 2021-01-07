تأجيل مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعة طنطا

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الغربية- مروة شاهين:

قررت جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكي، اليوم الخميس، تأجيل مناقشة رسائل الدكتوراه والماجستير لما بعد يوم 16 يناير الجاري، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة، للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إجراء المناقشات للماجستير والدكتوراه بحضور الطالب والمحكمين، وعددًا لا يزيد عن ١٠ ضيوف مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية المتعارف عليها، ويجوز حضور أحد الممتحنين " أون لاين " عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة الطالب في حال تعذر حضوره.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه يجري تسلم كافة التقارير الفردية والتقرير الجماعي، بعد موعد المناقشة بمدة لا تزيد عن أسبوعين لاستكمال الإجراءات.