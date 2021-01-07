حملات تفتيش على مصانع الأوكسجين في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، حملات للتفتيش على مصانع الأوكسجين ومراجعة أسعار صرف وملء الأسطوانات.

واستهدفت الحملة مصنع تعبئة الأوكسجين بطريق هرية الجديد، خلف محطة محولات الزقازيق، بتكليف من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتبين انتظام وسير العمل دون مخالفات تتعلق بسعر صرف وملء الأسطوانات.

وقال رئيس المدينة، في بيانٍ له، إن الحملات مستمرة لمتابعة صرف وملء أسطوانات الأوكسجين لعامة المواطنين بالتسعيرة الموحدة 35 جنيه.