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19 مصابًا بكورونا يتلقون العلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية

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19 مصابًا بكورونا يتلقون العلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية 19 مصابًا بكورونا يتلقون العلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية

مصراوي Masrawy

11:18 ص الخميس 07 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، وجود 19 مصابًا بفيروس كورونا يتلقون العلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد الخاضعين للعلاج بالمستشفى محدود؛ ويجري اتخاذ الاستعدادات اللازمة والمتابعة اليومية بالمستشفى الجامعى.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن الحالات الموجودة بالمستشفى الجامعى الرئيسي تتضمن 17 حالة مستقرة، وحالتين فقط فى العناية المركزة، دون الحاجة لاستخدام أجهزة التنفس الصناعى.

وأشار الدكتورعطية، إلى أنه في حالة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا فمن المقرر أن يصل عدد الأسرة المخصصة بقسم الاستقبال العام إلى 53، لإجراء المسحات والعينة، كما من المقرر أن يصل عدد أسرة الخدمة الطبية لعلاج مرضى كورونا وعزلهم إلى 114 سريرًا بالمستشفى الجامعي الرئيسي، كما يجرى زيادة أسرة علاج الحالات الإيجابية من الأطفال ليصل إلى 18 سريرًا بمستشفى الأطفال الجامعي.

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