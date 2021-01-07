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ضبط 54 جوالًا بها خام الذهب بحوزة سائق في أسوان

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ضبط 54 جوالًا بها خام الذهب بحوزة سائق في أسوان ضبط 54 جوالًا بها خام الذهب بحوزة سائق في أسوان

مصراوي Masrawy

11:14 ص الخميس 07 يناير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

ضبطت قوة من مباحث مركز شرطة أسوان، اليوم الخميس، سيارة نقل محملة بـ54 جوالًا بها خام الذهب.

تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، بأنه أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان الحالة الأمنية بطريق (القاهرة-أسوان) الزراعي بدائرة المركز، جرى ضبط سيارة نقل محملة بـ 54 جوالًا بداخلها أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب وتزن حوالي 2700 كيلو جرام.

جرى تحرير المحضر اللازم، وعرض المتهم على النيابة.

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