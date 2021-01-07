الولايات المتحدة.. سلسلة من الاستقالات عقب اقتحام مبنى الكابيتول

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ماثيوز: شعرت بالانزعاج مما رأيته اليوم ولهذا السبب أعلن استقالتي الفورية

قدّم عدد من المسؤولين الأمريكيين استقالاتهم؛ إثر اقتحام مبنى الكابيتول من قِبَل مناصري الرئيس دونالد ترامب؛ مما أدى إلى توقف عمل مجلس الشيوخ الذي كان يناقش نتائج المجمع الانتخابي.

ومن بين المسؤولين الذين قدّموا استقالتهم: نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض سارا ماثيوز، التي قالت في بيان: "تشرفتُ بالعمل في إدارة ترامب وفخورة بالسياسات التي اتخذناها... بصفتي شخصًا عَمِل في قاعات الكونجرس شعرتُ بالانزعاج مما رأيته اليوم؛ ولهذا السبب أعلن استقالتي الفورية"، مضيفة: "أمتنا تحتاج إلى انتقال سلمي للسلطة".

ووفق "روسيا اليوم" أعلنت ستيفاني غريشام، رئيسة موظفي السيدة الأولى، استقالتها من منصبها، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي وقعت في مبنى الكابيتول.

وقالت غريشام في بيان: "كان شرفًا لي أن أخدم البلاد في البيت الأبيض. أنا فخورة بالإنجازات العديدة لهذه الإدارة".

وبحسب مصادر وكالة "رويترز"؛ فإن المزيد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض يفكرون في الاستقالة؛ بما في ذلك مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين؛ فيما أفادت وكالة "بلومبرغ" باستقالة مات بوتينغر، نائب مستشار الأمن القومي.

وقالت مصادر لـ"رويترز" إن ريكي نيسيتا، السكرتيرة الاجتماعية للبيت الأبيض استقالت أيضًا، وكذلك سارة ماتيوس، نائبة المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض.الولايات المتحدة مبنى الكابيتول