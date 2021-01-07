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إغلاق 83 محلًا تجاريًا في حملات ببني سويف

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إغلاق 83 محلًا تجاريًا في حملات ببني سويف إغلاق 83 محلًا تجاريًا في حملات ببني سويف

مصراوي Masrawy

11:10 ص الخميس 07 يناير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

واصلت محافظة بني سويف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية العامة، والإجراءات الوقائية لمجابهة .

وأسفرت الحملات عن إغلاق وتشميع 83 محلًا تجاريًا، من بينها 79 محلًا في بني سويف، و 4 محلات بالواسطى، لمخالفتها قرارات الإغلاق.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى 11 محضرًا لمواطنين لم يلتزموا بارتداء الكمامات، وجرى تحصيل غرامات فورية تطبيقًا للقانون، فضلًا عن التحفظ على 20 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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