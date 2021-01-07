مصرع عامل تناول طعام ملوث بمبيد حشري في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه، اليوم الخميس، إثر تعرضه لحالة إعياء نتيجة تناول طعام ملوث بمبيد حشري، بالعسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة العسيرات إخطارًا من المستشفى المركزي، بوصول "خليل. خ" 32 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز مصابًا بإعياء وقيئ، وتوفي أثناء تلقي الإسعافات اللازمة.

وأفاد والده وشقيقه "محمود" 21 عامًا عامل، أنه عقب رش المذكور أرض زراعية بمبيد حشري، تناول الطعام دون غسل يديه ما أدى لإصابته ووفاته، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.