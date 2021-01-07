سوهاج| إغلاق 5 مقاهٍ لعدم التزامهم بـ"إجراءات كورونا"

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، اليوم الخميس، حملة لرفع الإشغالات بمنطقة سيتي التابعة لمجلس قروي إدفا.

واستهدفت الحملة المقاهي والكافتيريات للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأسفرت عن إغلاق 5 مقاهٍ لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات اللازمة.

وقال المحاسب عدلي أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج، شارك في الحملة نائبا رئيس مركز ومدينة سوهاج، ورئيس مجلس قروي الوحدة المحلية بإدفا بالتنسيق مع شرطة المرافق بسوهاج.