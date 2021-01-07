ضبط سبائك ذهبية داخل أكياس سكر وثمار "الأفوكادو" مع راكب بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، 4 كجم سبائك ذهبية مع راكب فور وصوله من الكونغو، أخفاها داخل أكياس السكر وثمار "الأفوكادو" وعلب شيكولاتة، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالسبائك دون الإفصاح عنها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، اشتبه عبدالعال نعمان مدير الجمارك في راكب قادم من الكونغو ترانزيت إثيوبيا، وبفحص حقائبه على جهاز "الإكس راي" بمعرفة عماد جاب الله مأمور الفحص وتحت إشراف أميرة طلبة رئيسة القسم، تبين وجود أجسام غريبة داخل أكياس بلاستيك، على الفور قام عماد صلاح وأحمد مجاهد مأمورا الجمارك بفتح الحقائب والأكياس وعثر على سبائك ذهبية، وبفتح علب الشيكولاتة وثمار "الأفوكادو" عثر على الجزء الثاني من السبائك.

أمر عبدالعال نعمان مدير الجمارك بتحرير محضر ضبط جمركي للراكب، وذلك بتوجيهات من الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.​